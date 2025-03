Dayitalianews.com - Catania, due fratelli sorpresi a rubare un’auto, fermati e arrestati

Il piano criminoso di duecatanesi, di 34 e 42 anni, è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. I due sono stati bloccati mentre tentavano di forzareparcheggiata in via Umberto, con l’intento di rubarla. A notare i malviventi in azione sono stati gli agenti della squadra volanti della Questura di, impegnati in un servizio notturno di pattugliamento.In un primo momento, gli agenti hanno colto in flagrante uno deimentre frugava all’interno dell’auto, il cui finestrino era stato infranto. Dall’abitacolo era già stato sottratto uno zaino, che i poliziotti hanno rinvenuto sul marciapiede e immediatamente recuperato. Dopo aver bloccato e perquisito l’uomo, gli agenti gli hanno trovato addosso un martello frangi vetro e un coltello a lama pieghevole, entrambi sequestrati.