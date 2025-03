Dayitalianews.com - Catania, allo sportello per tre volte con documenti falsi per ottenere contributi pubblici, arrestata

Per tresi è presentatadi un ente pubblico con icon l’obiettivo di conseguire erogazioni di denaro.La Polizia di Stato ha sventato il tentativo di truffa pianificato da una donna di 61 anni, originaria di Troina,in flagranza perché trovata in possesso di un documento d’identità falso e denunciata per tentata truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché per ricettazione visti itrovati nella sua abitazione.A scoprire latà del documento è stato il responsabile dell’ufficio dell’ente pubblico, che ha immediatamente allertato la Polizia chiamando il numero di emergenza 112. Nel giro di pochi minuti, gli agenti della squadra volanti della Questura disono arrivati sul posto e hanno bloccato una donna di 61 anni, che nei giorni precedenti aveva già cercato di utilizzare un’identità falsa.