Caso bestemmia Lautaro ecco perchè la Procura FIGC ha aperto l’inchiesta! E spunta il precedente con Cambiaso…

di Redazionelaha! Eilcon Cambiaso. I dettagli sulla situazioneL’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport è tornata a parlare delMartinez e della presuntanel post Inter Juve.LE ULTIME– «Ieri è rimbalzato sui social ilCambiaso, relativo non alla sfida dell’Allianz come, ma a quella dell’andata. Anche allora il labiale del giocatore rivelava una frase blasfema, ma senza audio – come da regolamento – il Giudice Sportivo non era potuto intervenire squalificandolo per una giornata: mancava infatti la certezza assoluta di quanto detto (il dubbio, tanto per essere chiari, è tra dio e zio). La stessa cosa, giusto per fare capire che non è una questione tra i due club, era accaduta la scorsa stagione a Cristante in Roma-Juve.