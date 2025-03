Ilrestodelcarlino.it - Caso Bartolomei, Pd al contrattacco: "Diciamo no al bullismo con i fatti"

"Accuse infondate". Romina Dominici, consigliera di maggioranza, respinge l’attacco dei forzisti Giovanni Dallasta e Mauro Marinucci e spieg le ragioni che avrebbero portato il centro sinistra, martedì in consiglio comunale, a bocciare una mozione anti-presentata dal giovane forzista Antonio. Gli unici consiglieri di maggioranza che si sono smarcati dalla clamorosa bocciatura sono stati Lorenzo Lugli (M5S) e Adriana Fabbri (Alleanza Verdi Sinistra). A guidare la controffensiva di sinistra è Dominici, eletta con la civica di Biancani, perché è la presidente dell’ormai famigerata “terza commissione“ comunale, ripetutamente tirata in ballo durante la discussione consiliare. In breve cosa è successo? Martedì sera,, ha illustrato una mozione per sensibilizzare la comunità, attraverso iniziative e progetti, contro il