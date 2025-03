Sport.quotidiano.net - Casadei, a Milano per la continuità: "Trento o Perugia? Scelta impossibile"

Parla il direttore sportivo Alberto, alla vigilia dell’ultima di regular season, spiegando cosa può raccogliere Modena nella settimana prima dei playoff e raccontando in maniera più dettagliata dei problemi di Luciano De Cecco, che rimane comunque a disposizione. In questo senso sarà Meijs a finire in tribuna, per far posto al neo acquisto Uriarte e tornare in rosa qualora De Cecco vivesse una fase acuta dei suoi problemi renali in prossimità di un match. "Siamo arrivati alla fine e affrontiamo una squadra impegnativa come– racconta– che ha voglia di fare bene esattamente come noi. Vogliamo trovare sicurezze e certezze in vista dei play off, utilizzando tutte le armi e tutta la rosa a nostra disposizione". La partita adatta per trovare ancora più certezze? "Sarà un match vero, per questo molto stimolante, e caratterizzato da un momento sportivo bellissimo".