Sport.quotidiano.net - Carrarese, che peccato: butta al vento i tre punti, la Cremonese pareggia nel finale, 2-2

Carrara, 1 marzo 2025 – Getta alla vittoria la: in casa contro la, la squadra di Calabro si vede scippare i trenel, con il gol del definitivo 2-2 che arriva a tre minuti dal termine del secondo tempo. Mister Calabro allo stadio dei Marmi non rinuncia alle tre punte schierando titolare per la prima volta Torregrossa a fianco di Cherubini e Finotto. Prima parte tutta dellache passa con un tocco sotto misura di Zanimacchia su cross al bacio di Nasti (12’). Lain questa occasione si fa sorprendere a difesa schierata. I lombardi sfiorano addirittura il raddoppio. Poi la totale inversione di tendenza. Al 25’ Illanes di testa rispedisce in area un pallone che Torregrossa tramuta in un assist per il gol di Finotto. Partita cambiata, con la Cremon che non riesce più a pungere.