Secoloditalia.it - Caro vita, le Regioni aumentano i vitalizi: tra i beneficiari Bersani, Pezzopane e Bassolino

Ilcolpisce tutti, anche gli ex consiglieri regionali, che in questi due anni hanno ricevuto un adeguamento dei lorolizi (anche del 15% negli ultimi anni). Secondo l’inchiesta realizzata dal Fatto Quotidiano su alcuneche hanno fornito gli aggiornamenti, altre non hanno ancora distribuito i dati ufficiali, in Emilia Romagna si sono già messi in linea con il paniere Istat.Il quotidiano di Marco Travaglio addita come primo esempio, fedele al suo fiero antiberlusconismo, Enrico Aimi, ex senatore di Forza Italia e oggi componente del Csm, che vede il suo assegno da ex consigliere della Regione Emilia Romagna salire a 4789 euro mensili rispetto ai 4203 del 2022. Un aumento del 14% con 245 euro al mese in più nell’ultimo anno (+5,3 per cento sul 2023).Non va molto meglio all’ex ministro ed ex segretario del Pd, Pier Luigiche allizio da parlamentare percepisce anche unlizio da ex consigliere regionale, pari a 4974 euro: un consistente aumento dai 4365 euro del 2022.