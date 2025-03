Cityrumors.it - Caro bollette, nuovo decreto del governo: a chi spettano gli aiuti

Leggi su Cityrumors.it

I costi di gas e luce sono in forte aumento. L’esecutivo ha deciso di approvare unprovvedimento per dare una mano importante agli italianiIlscende in campo per contrastare l’aumento di luce e gas. La situazione per gli italiani non è assolutamente positiva e per questo motivo l’esecutivo ha deciso di dare vita ad un“per interventi urgenti in favore di famiglie e imprese per agevolazioni tariffarie per la fornitura“.del: a chigli(Ansa) – cityrumors.itSempre da Palazzo Chigi hanno precisato che “le nuove norme hanno come obiettivo quello di potenziare e ampliare per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese di quelle energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza andare a creare undeficit per quanto riguarda il bilancio pubblico“.