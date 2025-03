Laprimapagina.it - Carnevalmare 2025 riporta la magia del Carnevale a Vibo Marina

Lo scatto tratto dal profilo facebook di Domenico Schipilliti (Associazione Marea) immortale il palco del, alla vigilia dell’atteso ritorno adel. Un evento che vuole riscoprire e valorizzare una tradizione che, negli anni Ottanta, ha reso celebre la cittadina in tutto ilnese. Grazie alla collaborazione tra numerose associazioni locali, tra cui Mickey Mouse, Marea,C’è, Stella Polare rappresentata dai commercianti, la Pro Loco, il plesso scolastico “Amerigo Vespucci”, il comitato “Insieme per Porto Salvo”, la scuola per l’infanzia “La Coccinella” e, soprattutto, la parrocchia Maria Santissima del Rosario guidata da don Enzo Varone, la manifestazione si preannuncia come un’esplosione di allegria e colori.Un’esperienza da non perderevuole ricreare l’atmosfera autentica deldi un tempo, coinvolgendo grandi e piccini in una festa di musica, balli e maschere variopinte.