Internews24.com - Carnevale dichiara: «Napoli Inter? Diciamoci la verità, dall’inizio del campionato sono i nerazzurri di Inzaghi la squadra da battere»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex attaccante delparla della grande sfida di questa sera al Maradona tra l’e gli azzurri di ConteAndrea, ex attaccante del, ha condiviso ai microfoni de “Il Mattino” la sua visione sulla sfida cruciale che si svolgerà questa sera al Maradona tra gli azzurri di Conte e l’, una gara che promette di essere non solo emozionante, ma anche decisiva per la corsa allo scudetto.ha definito questo incontro come uno dei più importanti degli ultimi anni. Di seguito, le suezioni.LE PAROLE DI– «L’è leggermente avvantaggiata anche psicologicamente, ma ilnon si deve deprimere. Come rosa i neroazzurripiù forti e profondi.ladelloro lada