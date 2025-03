Spazionapoli.it - Caressa svela il risultato di Napoli-Inter, poi Zazzaroni sentenzia

Fabioe Ivandicono la loro sue si pronunciano sul pronostico del big matchCome di consueto su Deejay Football Club, noto programma del sabato condotto su Radio Deejay da Fabioe Ivan, arriva il momento dei pronostici. I due giornalisti si sbilanciano, specialmente il telecronista e conduttore Sky Sport.Infatti, secondosarà ricca di gol e – si spera – di spettacolo: terminerà 2-2. Quattro reti in novanta minuti, per un match che potrebbe decretare in qualche modo la corsa Scudetto dell’una o dell’altra squadra. In un primo momento, anche Ivansi sbilancia con una netta sentenza: vittoria degli azzurri. Poi ci ripensa e si riserva la possibilità di una vittoria delo di un pareggio.Insomma, per i due radiofonisti di Radio Deejay l’oggi non avrebbe speranza di portare i tre punti a casa, nonostante parta in netto vantaggio rispetto alla formazione partenopea, priva di Anguissa e Neres infortunati.