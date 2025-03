Internews24.com - Caressa sicuro: «La favorita per lo Scudetto? Tra Napoli e Inter dico Atalanta»

di Redazione, il giornalista e telecronista sportivo si è espresso sulla lottae sul pronostico del big match di sabato 1 marzo traFabio, noto giornalista e telecronista sportivo, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla competizione per il titolo di campione di Serie A, focalizzandosi in particolare sulla sfida tra, prevista per sabato 1 marzo. Nella trasmissione “Radio Dee Jay“,ha espresso il suo pronostico per il match. LE PAROLE DI FABIO– «Oggi doposapremo chi è ladel campionato e io già lo so. Sarà l’. Dopo questa partita lasarà la squadra di Gasperini. Per me X, due a due».QUOTE- Al Maradona va in scena il match più atteso di tutto il campionato: lo scontro diretto tra, coi nerazzurri di Inzaghi attualmente a +1 in classifica.