Ilgiorno.it - Carbonara di Po, assalto al bancomat: esplosione nel cuore della notte

di Po (Mantova) – Malviventi in azione nel Mantovano. Nellatra venerdì e sabato, verso le 3, una banda ha preso d'ildell’agenzia Banca Agricola Mantovana (gruppo MPS) in via Ferrarese, adi Po, municipalità di Borgo. La deflagrazione con materiale esplosivo ha svegliato i residenti e ha fatto scattare l’allarme. I malviventi sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ma senza denaro. Ilrisulta, però, seriamente danneggiato. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga indagano per provare a rintracciare la banda.