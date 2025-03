Capodimonte | Rubens Baglione e Carracci Ospiti d’eccezione mentre Caravaggio va a Roma

Leggi su Ildenaro.it

al museo dia Napoli : dall’11 marzo in mostra ‘San Sebastiano curato dagli angeli’ (1601-1602, olio su tela, 155,5 x 119,5 cm), uno dei capolavori delle Gallerie nazionali di Arte Antica dicustodito dalla Galleria Corsini. L’opera di Pieter Pauldialogherà con alcune raffigurazioni del martirio del Santo nelle collezioni del Museo e Real Bosco di: i dipinti del Passignano, Bartolomeo Schedoni, Andrea Vaccaro e Mattia Preti. Da Palazzo Barberini, altra sede delle Gallerie, in prestito a Napoli anche ‘Amor sacro e Amor profano’ di Giovanni(1602, Olio su tela, 240 x 143 cm), pittore e biografo, noto anche come anti-, protagonista della rivalità con il Merisi, che portò un processo per ingiurie nelladel primo ‘600. “L’arrivo di questi due capolavori rientra in un significativo scambio con le Gallerie nazionali di Arte Antica.