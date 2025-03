Lanazione.it - Caos all’ambulatorio di via Roma, la denuncia del sindacato: “Spesso aggressioni e minacce”

Grosseto, 1 marzo 2025 –verbali,, paura che serpeggia e segnalazioni a tutt’oggi inascoltate. Alla faccia della sicurezza sul luogo di lavoro, al poliambulatorio di viala quotidianità degli infermieri, degli operatori socio sanitari e del personale amministrativo è un incubo. Laarriva da Stefano Corsini di Usb, Unione sindacale di base. “Cosa si aspetta a mettere in sicurezza il personale? – si domanda Corsini - ripetuti episodi di natura offensiva e provocatoria si sono verificati, e continuano a verificarsi, perlopiù in ambienti complessi, impegnativi e affollati come la sala prelievi e il front-office dell’ accettazione sanitaria e amministrativa. Ci chiediamo, a questo punto, quale sia l’utilità di questa procedura se a fronte di ripetute segnalazioni.