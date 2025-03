Juventusnews24.com - Canzi alla vigilia della Roma: «Dovremo giocare una partita da Juventus. Due aspetti faranno la differenza in questa Poule Scudetto»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24diWomen: attesa per le dichiarazioni del tecnico a poche ore dal primo match delle bianconere inL’allenatoreWomenha parlato ai canali ufficiali del club bianconero in vista dell’iniziogara contro la. Ecco le sue dichiarazioni.– «Dobbiamo essere contenti di ciò che abbiamo fatto da inizio stagione, del nostro percorso fino a questo momento, ma dobbiamo anche essere consci del fatto che non è assolutamente sufficiente perchè adesso arriva il momento in cui le gare diventano più importanti e i punti più pesanti. La condizione fisica e l’attenzionelain. Chi starà meglio a livello fisico avrà più possibilità di vincere le partite e per quanto riguarda l’attenzione, quest’ultima sarà fondamentale perchè il peso specifico di ogni singola gara sarà inevitabilmente più alto.