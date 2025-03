Campi flegrei riunione col prefetto | Sulle vie di fuga servono misure adeguate

Leggi su Ildenaro.it

La questione delle vie dida utilizzare in caso di fenomeni bradisismici nell’area deiè stata valutata nel corso di unadel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata daldi Napoli, Michele di Bari. Al vertice hanno partecipato l’Assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, i sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, il Dirigente della Sezione Polstrada, il Comandante vicario dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Polizia locale del Comune di Napoli, il rappresentante della Polizia Metropolitana. Ilha sottolineato l’urgenza di predisporre, in considerazione della circostanza che l’area in questione è interessata da elevati volumi di traffico, specie nel periodo estivo, e che la problematica della viabilità è amplificata dalla componente psicologica per il timore della popolazione in caso di scosse telluriche connesse al fenomeno bradisismico.