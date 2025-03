Anteprima24.it - Campane di B, sabato da dimenticare: sconfitte per Salernitana e Juve Stabia

Tempo di lettura: 2 minutiColpo grosso del Cittadella, che prende punti importantissimi per il treno playoff in una vittoria sudata a Castellammare contro la: la squadra di Pagliuca, al rientro in panchina dopo i tre turni di squalifica, non è riuscita a mantenere la scia positiva di risultati casalinghi. La squadra di Dal Canto ha ottenuto la vittoria dopo dueconsecutive, grazie ad Okwonkwo, in gol dopo quasi tre anni a secco. La sconfitta per laè pesante, perché perde terreno utile per un piazzamento nei playoff per la serie A. Le Vespe hanno giocato sotto ritmo, e non sono stati mai veramente pericolosi dalle parti del portiere avversario.Finale thriller per la, tutto succede negli ultimi dieci minuti di partita. Ciofi, un giocatore del Cesena, trattiene per la maglia Ferrari della: l’arbitro Cosso non se ne accorge, ma viene richiamato al var; dopo attenta revisione, concede il calcio di rigore: dal dischetto si presenta Cerri, che però si fa parare il tiro dal portiere Klinsmann.