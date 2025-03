Ilrestodelcarlino.it - Campagna del Comune al via. Microchip per cani e gatti

Da lunedì 10 marzo ildi Cesena dà avvio alladi sensibilizzazione allapatura e sterilizzazione del proprio cane e gatto, attraverso la consegna gratuita di duecento. Ilè un minuscolo dispositivo elettronico racchiuso in una capsula di vetro, che viene impiantato sottopelle. Contiene un codice univoco di 15 cifre che identifica l’animale e che può essere letto tramite un dispositivo apposito. Una volta inserito nell’archivio regionale, il codice contenuto nelpermette di collegare sempre l’animale al proprietario. L’iniziativa si svolge in collaborazione con i medici veterinari aderenti che provvederanno all’inserimento delfornendo consigli e supporto in relazione alla richiesta di sterilizzazione. I proprietari degli animali da compagnia residenti a Cesena potranno dunque ricevere gratuitamente ile iscrivere il proprio animale all’anagrafe degli animali d’affezione deldi Cesena.