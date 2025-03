Dayitalianews.com - Caltanissetta, 20enne viola misura cautelare, arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia dihannoun giovane di 20 anni per averto il divieto di avvicinamento, unaemessa nei suoi confronti nell'ambito di un'indagine per stalking. Il ragazzo era già soggetto a questa restrizione e obbligato a indossare un braccialetto elettronico a seguito di reiterate condotte persecutorie nei confronti della sua ex fidanzata, minorenne. Nonostante il provvedimento, ha ignorato l'ordinanza avvicinandosi alla vittima con atteggiamenti intimidatori. Spaventata, la giovane ha subito contattato le forze dell'ordine, che sono intervenute tempestivamente. Ilè stato quindie posto agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico a monitorarne i movimenti.