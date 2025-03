Oasport.it - Calendario playoff A1 volley femminile 2025: le date dai quarti alla finale, incroci e accoppiamenti

Si è delineato il tabellone deiscudetto di. Si inizierà con idi: Conegliano affronterà Bergamo, Milano se la dovrà vedere con Vallefoglia, Scandicci sfiderà Busto Arsizio, Novara incrocerà Chieri.Idisi giocheranno al meglio delle tre partite: passa il turno chi ne vince due, si incomincerà l’8 marzo e si andrà avanti fino al 19 marzo. Serie al meglio dei cinque confronti per le semifinali: si parte il 22 marzo e si proseguirà fino al 13 aprile. LaScudetto sarà al meglio dei cinque incontri: conquisterà il titolo chi si imporrà in tre match, nella serie prevista tra il 16 e il 27 aprile.Di seguito ildettagliato e il tabellone deiscudetto di. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su VBTV.