Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Ratiu resta un obiettivo: preoccupa la concorrenza

Continua la rincorsa in campionato della, che grazie agli ultimi dieci risultati utili consecutivi ha recuperato molto terreno portandosi a ridosso della zona europea. Per dare ulteriore continuità i giallorossi si appno ad affrontare nella ventisettesima giornata il Como, che è stata l’ultima squadra ad imporre una sconfitta alla formazione di Claudio Ranieri, dopo la quale è iniziata la striscia positiva.Il focus è dunque totalmente su questo impegno di Serie A ed anche sul cammino in Europa League, con il prossimo ostacolo che sarà rappresentato dall’Athletic Bilbao nel doppio confronto in programma per gli ottavi di finale. Nonostante questa stagione sia entrata nella sua fase decisiva, in casasi comincia già a guardare anche al futuro, con ilche continua a tenere banco, con i primi nomi che spuntano in vista della sessione estiva.