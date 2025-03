Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan, centrocampo: clamorosa alternativa a Ricci

Sembra non avere fine la crisi dei rossoneri, caduti due volte in quattro giorni contro Torino e Bologna e scivolati così a 8 punti di distanza dal quarto posto. Senza un piazzamento in zona Champions League, in estate sarà rivoluzione. A partire dal, dove il primo nome deldelè quello di Samuele, regista proprio dei granata, che tuttavia, come riportato da.com, ha tanti estimatori in Italia e all’estero. L’, stando al sito spagnolo Fichajes.net, è invece un clamoroso nome dalla Premier, ovvero Casemiro, in fuga dal Manchester United come molti suoi compagni.Quanta concorrenza perNella sfida di sabato scorso all’Olimpico Grande Torino fra il Toro e il Diavoloera ovviamente l’osservato speciale. Partenza da titolare, 71 minuti in campo, 38 tocchi e un’ammonizione, prima di essere sostituito da Linetty.