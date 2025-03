Sport.quotidiano.net - Calcio: trasferte dure. Seravezza al ‘Lotti’. Real FQ a Fucecchio. Pietrasanta a Uliveto

Tanti anticipi in questo sabato 1° marzo nei principali campionati dilettantistici delle versiliesi. In Serie D (girone E) la 26ª giornata si apre oggi con Trestina-Grosseto, col derby Figline-Montevarchi e con Flaminia-Fezzanese. Ildomani gioca al “Lotti“ di Poggibonsi: arbitrerà Matteo Cerqua di Trieste, assistito da Marco Tonti di Brescia e Gianmarco Cocciolone dell’Aquila. In Eccellenza il 25° turno si apre oggi con Camaiore-Sestese, Viareggio-Ponte Buggianese e Cenaia-Cuoiopelli. Domani ilFQ di scena al “Corsini“ didove dirigerà Antonio Scalisi Carrara, coi guardalinee Gianni Gambini di Pontedera e Giovanni De Fazio di Pisa. In Promozione la 25ª si apre oggi con Larcianese-San Giuliano e conCerretese-Viaccia (San Giuliano e Cerretese poi mercoledì 5 marzo saranno entrambe impegnate nelle rispettive semifinali della Coppa regionale di categoria).