Calcio serie C. Gubbio, oggi trasferta delicata a Pontedera: "Vogliamo ripartire, basta cali di tensione»

– Voglia di riscatto e di. Questa la linea che guida ilalla partita odierna (ore 17:30) sul campo del, che si presenta come una sfida importante per il morale e per la classifica. Mister Fontana presenta così la gara, parlando delle motivazioni che hanno spinto la squadra in settimana: "Noi abbiamo i nostri motivi per fare una prestazione di livello perché veniamo da una sconfitta e da una performance sotto la media, a cosa sia dovuto questo lo sappiamo perché l’abbiamo analizzata ma me ne ero già reso conto dopo venti secondi di partita. Questa prestazione con il risultato negativo eccessivo ha le sue matrici ma fa parte di un percorso e ci può stare, ma da qui dobbiamo trovare il modo per riprendere il passo, perché questa squadra sotto la mia gestione non ha mai palesato difficoltà nei momenti in cui doveva starci dentro con la testa e con le gambe".