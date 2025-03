Ilfogliettone.it - Calcio: quali sono i 10 record impossibili da battere?

Leggi su Ilfogliettone.it

Su Wikipedia è possibile trovare ogni tipo di curiosità statistica che racconta il mondo del pallone in ogni singolo dettaglio, con ie le scommessepiù incredibili, vinte dai calciatori e dalle squadre. Abbiamo consultato tutti i dati più interessanti per scoprirei 10da(o quasi), fissati da club e singoli calciatori.Ildi rigori segnati in Serie A da Francesco TottiSulla statistica dei rigori non cidubbi, ilinsuperabile è quello di 71 gol dal dischetto segnati da Totti. La curiosità è che il Pupone possiede anche ilnegativo di rigori sbagliati: 17.Segnare 4 gol nelle finali di Coppa del MondoQuesto è unsucculento e anche fresco, perché soltanto Mbappe ha avuto la freddezza di segnare ben 4 gol in due finali dei Mondiali, quella del 2018 vinta con la Francia e quella del 2022 persa contro l’Argentina.