.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 22^ giornata

InB Castelfrettese e Ostra fermate sul pari da Sampaolese e Osimo, vince il Marzocca contro la Real Cameranese, Montemarciano ko contro la Castelleonese. Colpi salvezza per Staffolo e Pietralacroce. Nel girone C la Passatempese ferma sul pari il Camerino primoclasse. InC il Cupramontana pareggia contro il Trecastelli e il Le Torri Castelplanio lo riprende in testa. Nel girone F finisce 1-1 il big match tra Ripe San Ginesio e Cingolana SF IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 1° marzo– In archivio il sabato calcistico dicon le gare22^. Nel girone B di, pareggiano sia la Castelfrettese che l’Ostrain vetta, rispettivamente contro Sampaolese (ripresa sull’1-1 a 9 minuti dalla fine) e Osimo 2011, così rimangono 5 i punti a dividere le due squadre.