Sport.quotidiano.net - Calcio, in prima il mulazzo va in cerca di punti salvezza in casa dell’academy porcari. rientrano valletta, tonelli e cissé. Leccese determinato: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di domenica scorsa»

Se ilgiocasse come ha fatto nelcontro il ‘colosso’ Capezzano, forse, domani potrebbe uscire con un risultato positivo dal delicato incontro in programma al “Giusfredi“ contro i padroni di. Lo spirito, la grinta e la determinazione erano quelle giuste per una squadra che si deve salvare ed ha bisogno di lottare con rabbia su ogni pallone, per raccogliereutili e uscire fuori dall’area playout. Il rientro di uomini importanti come Cissè,, abituati a combatter, potrebbe aiutare la squadra diverso una condotta di gara aggressiva e agonisticamente intensa. Per uscire da situazioni di crisi in cui si è cacciato il, occorre soprattutto una grande forza morale e adeguare la mentalità ai nuovi obiettivi che si inseguono.