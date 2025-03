Thesocialpost.it - Calcio in lutto, il campione se ne va giovanissimo: “Terribile malattia”

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo delpiange la scomparsa di un ex centrocampista spagnolo, morto a soli 32 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni. Nico Hidalgo era stato colpito dallanel 2021, costringendolo a ritirarsi nel 2022 mentre giocava per l’Extremadura, squadra della quarta divisione spagnola.La triste notizia è stata confermata dai club in cui aveva militato durante la sua carriera, tra cui Granada, Cadice, Racing Santander ed Extremadura.Il passaggio alla Juventus nel 2014Hidalgo aveva vissuto anche un’esperienza italiana: nell’estate del 2014 la Juventus lo aveva acquistato dal Granada B, senza però mai integrarlo nella rosa. Il centrocampista era rimasto in prestito in Spagna, proseguendo la sua carriera tra le serie minori.Carriera e messaggi di cordoglioDopo quattro stagioni con il Granada, Hidalgo aveva vestito le maglie di Cadice e Racing Santander, club dove aveva disputato alcune delle sue migliori stagioni.