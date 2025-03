Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. Lo Zenith non fa ricorso e patteggia. Castelfranco, retrocessione a un passo

Lo Zentih Prato non ha fattocontro lo 0-3 inflittogli dal Giudice sportivo dopo ildella Cittadella (in foto Aldrovandi). Sono infatti scaduti giovedì i termini per il reclamo della società toscana, che come anticipato ha intrapreso da qualche settimana un percorso dimento con la Procura Federale per vedersi ridotti i punti di penalizzazione per il caso Tempestini: il difensore tesserato irregolarmente ha infatti giocato 15 gare e dunque lodovrebbe subire un -15 ma colmento si dovrebbe dimezzare la pena. Intanto domani in D si gioca la 9^ di ritorno e per la Cittadella c’è la complicata trasferta di Altopascio sul campo del Tau terzo e a lungo in vetta a inizio stagione. Il +3 in classifica arrivato dal Giudice, che ora vale il +6 dalla zona playout, ha dato ossigeno e mister Gori potrebbe anche riavere dopo 2 mesi fra i convocati Aldrovandi e Serra, mentre sono ko Carretti, Tesa e Fontana.