Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: intanto sono disponibili (gratis) i biglietti per la partita Italia-Malta di giovedì al PalaFanticini. L’OR ad Asti va a caccia del settebello

OR Reggio Emilia (39) in trasferta alle 16 adel. Nella settima giornata di ritorno di Serie A2, la formazione cittadina vuole confermarsi sempre vincente nel girone di ritorno e confermarsi al vertice, ma prima dovrà fare i conti conange Futsal(22), seconda miglior difesa del girone dopo quella cittadina, squadra che fa del rendimento interno il proprio punto di forza. In Serie B, alle 15, il Bagnoloa 5 (27) cerca conferme nella trasferta sul campo del Versilia (24): con una serie positiva che dura da 3 gare, Maretti e compagnisaliti al terzo posto ma la graduatoria è cortissima e nonammessi cali di tensione. Ha bisogno di sfruttare al meglio il match del PalaKeope, alla stessa ora, la Real Casalgrandese (21): dopo la sconfitta col fanalino Sangiovannese, Giordano e compagni hanno bisogno del bottino pieno nella sfida con la Mattagnanese (24) per abbandonare la terzultima piazza.