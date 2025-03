Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 A2. Dopo la coppa il Russi a Rieti

Due sconfitte in appena 4 giorni, hanno tolto ala 5, prima la possibilità (peraltro labilissima) del primo posto, poi la Final Four diItalia di categoria. In quest’ultima partita i Falchetti sono stati battuti 8-1 dalla capolista del girone B di A2, ovvero l’imbattuto e, apparentemente, imbattibile Real Fabrica di Roma. Una partita fondamentalmente senza storia, tenuta in equilibrio dalsolo per la metà del primo tempo, poi chiuso dai laziali in vantaggio 5-0. Anche nel secondo tempo i padroni di casa non hanno mai smesso di spingere sino al finale in loro favore di 8-1., comunque, concentrato sulla gara odierna, con la trasferta al PalaMalfatti di(ore 16) contro il New Real, fondamentale per mantenere la seconda posizione in classifica e affrontare i playoff da posizione privilegiata.