Ilgiorno.it - Calciatrici in campo a Lodi: il memorial Boccalini abbatte gli stereotipi

, 1 marzo 2025 – Torna il torneo di calcio femminile per ricordare le sorelle, fondatrici della prima squadra di calcio femminile d’Italia. La terza edizione delGfc si terrà venerdì 7 marzo al “Sambe Stadium“ e avrà inizio alle 9. Saranno oltre 250 le atlete che parteciperanno al torneo di calcio a 5, provenienti da tuttae altre zone della provincia. Le partite si giocheranno su tre campi diversi e in contemporanea per garantire a tutte ledi partecipare. L’evento, che ebbe molto successo sin dalla prima edizione, è organizzato dalle associazioni Se Non Ora Quando?, Toponomastica Femminile, dalla rete scolastica Non sei da sola (che ha coinvolto più di 17 istituti), Asd San Bernardo Calcio ed è patrocinata dall’amministrazione comunale, che aprirà il mese dedicato al contrasto contro la violenza di genere proprio con questa manifestazione.