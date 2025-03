Ilrestodelcarlino.it - Butta via il contatore: il gas così era gratis

Pur di non pagare il gas ha attuato un’operazione pericolosissima e illecita: manomesso e rimosso ildella propria utenza, per poi creare un "bypass" artigianale con un tubo flessibile in plastica e con raccordi in plastica non omologati per l’erogazione domestica. Ma l’allaccio abusivo è stato scoperto da operai addetti alla manutenzione, che hanno denunciato ai carabinieri la manomissione. L’abusivo sarebbe un 69enne residente in Val d’Enza che, in modo ladresco, ha fatto avverare un sogno che moltissimi accarezzano: non pagare bollette. Pare non lo facesse da tre anni. Ora deve rispondere di furto aggravato e continuato, e probabilmente gli arriverà una bolletta da Guinness dei Primati con gli arretrati. La vicenda è venuta alla luce quando personale tecnico di Ireti Gas durante un intervento hanno notato che unera stato rimosso ed al suo posto era stato montato il "bypass" che consentiva un prelievo irregolare.