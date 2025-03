Ilrestodelcarlino.it - Busca finisce ad ‘Agorà’ dopo la bolletta-stangata

Tema: il caro bollette. Quello che sta mettendo in difficoltà tante famiglie e che porta le persone a fare lunghe code anche agli sportelli dei sindacati per rateizzare. Tiziano, attraverso lo pseudonimo Leone Bruno, è stato uno dei primi ad affrontare l’argomento presentando attraverso i social la sua"che è passata da 240-260 euro a bimestre a 1044 euro per i mesi di dicembre e gennaio". Una reprimenda, quella di, che è segretario provinciale del Psi ed ex funzionare della sanità, che è arrivata fino. a Roma. "Perché ieri mattina – racconta – mi ha chiamato una giornalista della trasmissioneche va in onda tutte le mattina su Rai 3 e che verrà a Fano nella giornata di oggi con la troupe per una intervista". "Sono contento – aggiunge – perché si porta alla ribalta un problema che è di tantissime persone perché qui stiamo dietro alle società, che stanno spuntando come funghi e che ti offrono energia.