Buongiorno | Rammarico Episodio di sportività con Lautaro Martinez

ha raggiunto i giornalisti in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Inter, sfida valevole per la ventisettesima giornata. Sul posto il nostro inviato.CONFERENZA STAMPAPOST NAPOLI-INTERCONFERENZA– Alessandroha detto la sua in conferenza stampa dopo Napoli-Inter:Bel segnale, avete tenuto testa alla squadra più forteAbbiamo avuto un grande spirito, siamo stati concentrati dall’inizio alla fine, avendo anche l’opportunità di andare in vantaggio. Manteniamo questo focus.per stasera?Siamo andati in svantaggio su questo calcio di punizione e abbiamo reagito alla grande. Abbiamo avuto l’opportunità di andare in vantaggio, contenti della prestazione.dicon?Involontariamente gli ho tirato una manata e mi sembrava avesse perso sangue e mi ha detto di no.