Buongiorno non ha dubbi: "Dispiaciuti per un motivo", poi il retroscena su Lautaro

Alessandro, difensore di proprietà della SSC Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Diego Armando Maradona contro l’Inter.Un pareggio che suona, per certi versi, come una sorta di vittoria, anche se alla fine i tre punti non sono arrivati. Ma per il Napoli ci sono segnali incoraggianti dalla sfida di quest’oggi contro l’Inter, terminata per 1-1. Il gol di Philip Billing poco prima del novantesimo ha fatto letteralmente esplodere di gioia l’impianto di Fuorigrotta, meritato per quanto si è visto nel corso della partita.A esprimere il suo punto di vista in merito allo scontro Scudetto è stato anche Alessandro, difensore azzurro che è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale del match.Napoli – Inter, le parole di Alessandroin conferenza stampaAlessandroha commentato la prova del suo Napoli ai microfoni della stampa presente alla conferenza nel post match contro l’Inter.