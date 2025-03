Ilnapolista.it - Buongiorno: «Dopo la punizione di Dimarco abbiamo reagito alla grande e abbiamo avuto la chance del 2-1»

Leggi su Ilnapolista.it

Il difensore del Napoli,, ha parlato in conferenza stampail pareggio per 1-1- contro l’InterLa conferenza diunspirito, siamo stati sul pezzo dall’iniziofine, avendo anche l’opportunità di andare in vantaggio all’ultimo. Siamo contenti della prestazione, adesso dobbiamo continuare così e mantenere questo focus e questo spirito per le partite che rimangono».Rammarico per una vittoria mancata?«lae vinto duelli, all’ultimoladel 2-1: dispiace ma siamo contenti soprattutto della prestazione fatta, anche tenendo conto della partita che c’era stata col Como. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada e non mollare».Cosa hai detto a Lautaro Martinez? Ti sei scusato per un fallo?«Involontariamente gli ho tirato una manata, gli ho chiesto se stesse bene o se sanguinasse: ci siamo dati il cinque edcontinuato a giocare».