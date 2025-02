Romadailynews.it - Buon compleanno Gene Gnocchi, Justin Bieber, Ron Howard…

, Rino Formica, Lamberto Dini, Carlo Regalia, Paris dell’Unto, Alfio Krancic, Lamberto Giorgi, Luisella Albanella, Ron Howard, Roberto Ciufoli, Michelino Davico, Ubaldo Righetti.Oggi 1° marzo compiono gli anni: Rino Formica, politico; Lamberto Dini, economista, dirigente d’azienda, politico; Carlo Regalia, ex calciatore Cagliari, allenatore, dirigente; Paris dell’Unto, politico; Giuseppe Ciani, pittore, scrittore; Giovanni de Censi, banchiere, dirigente d’azienda; Guido Ziccone, politico, avvocato; Giuliano di Bernardo, filosofo; Stefano Piano, storico delle religioni, orientalista.Inoltre, festeggiano il: Paolo Ferrario, ex calciatore Milan, Cesena, allenatore; Biagio Tempesta, politico; Mauro Checcoli, cavaliere; Roberto Gasparroni, ex calciatore Pisa; Gianfranco de Bernardi, ex calciatore Pro Patria; Sergio Pellizzaro, ex calciatore Mantova, Perugia, Palermo, Atalanta; Gino Gronchi, imprenditore, dirigente sportivo; Barbara Lory, cantante, attrice; Alfio Krancic, disegnatore, vignettista; Leonard Mann (Leonardo Manzella), attore; Antonio Serena, politico, scrittore; Mauro Vannucchi, ex ciclista; Daniela Brancati, giornalista, scrittrice, imprenditrice; Amedeo Crippa, ex calciatore; Giuseppe Fini, politico; Lamberto Giorgi, conduttore tv; Francesco Kunderfranco, ex cestista; Rosalba Cesini, politica; Nick Mike Mayer, ex calciatore e ex giocatore di football americano; Loris Benelli, ex cestista; Ivano Corni, scrittore; Marilde Provera, politica.