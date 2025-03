Lapresse.it - Brasile: in Amazzonia rituali per ‘I’m Still Here’, candidato all’Oscar

I membri dei Kokama, una comunità indigena dello stato di Amazonas inhanno eseguito un rituale nel tentativo di aiutare il film brasiliano, in corsa per tre statuette agli Oscar. La pellicola è incentrata sulla vera storia di Eunice Paiva, il cui marito Rubens, ex membro del Congresso in, scompare per mano della dittatura militare del paese nei primi anni ’70. Con musica e danze, un gruppo del villaggio di Inhãa-be, composto per lo più da donne, ha eseguito il Rituale della Guerra seguito dal Rituale della Vittoria, nel tentativo di contribuire al successo del film alla 97ª edizione degli Academy Awards di domenica.