Juventusnews24.com - Brambilla carica la Juventus Next Gen: «Ad Avellino dovremo alzare ulteriormente l’asticella. Ai ragazzi dico questo»

di RedazioneNews24: «Ad». Le parole del tecnico dellaGen alla vigilia del matchVigilia di campionato per laGen di. Al sito ufficiale del club bianconero, l’allenatore ha presentato così la trasferta sul campo dell’secondo.PARI CONTRO IL GIUGLIANO – «Come sempre abbiamo analizzato l’ultima partita giocata. Contro il Giugliano, nel complesso, abbiamo disputato una buona gara contro una squadra ostica da affrontare in quanto molto brava nelle ripartenze, un’avversaria pungente. Lo sapevamo e nel complesso abbiamo fatto bene, soprattutto nel secondo tempo quando la loro pressione è calata e i nostri valori sono emersi. Purtroppo ci è mancato soltanto il gol per vincerematch».COME STA LA SQUADRA – «Istanno continuando ad allenarsi bene.