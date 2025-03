Sport.quotidiano.net - Boxe protagonista a Copparo. Sul ring gli atleti di Duran

Conferenza stampa, nella mattinata di ieri, presso la sala del consiglio del Municipio diper la presentazione del meeting pugilistico previsto per domani suldel palazzetto dello sport copparese in via Strada Bassa. Primo colpo di gong alle ore 16, quindi si succederanno ben 12 match dilettantistici tra i pugili ferraresi della Pugilistica Padana dei fratellie avversari provenienti da diverse città e regioni. L’ex campione italiano, europeo e mondiale dei massimi leggeri, Massimiliano, ha previsto un ingresso a prezzi molto contenuti (10 euro gli adulti, 5 euro i ragazzi), per consentire a tutti coloro che lo vorranno di presenziare alla manifestazione senza troppi problemi. Il sindaco Fabrizio Pagnoni, pur se attualmente impegnato nella vicenda della Berco con i suoi nefasti risvolti economici e sociali, ha voluto comunque essere presente e ha aperto l’incontro con la stampa sottolineando come ritenga positivo il ritorno sul territorio di uno sport ricco di valori morali e formativi che già diede tanto prestigio in passato al nome di, per di più in collaborazione con il sodalizio dei, un nome da decennidella ’Noble Art’.