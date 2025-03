Sport.quotidiano.net - Boxe, l’infermiera Malvina pronta per il match dell’11 aprile a Ferrara. "E’ la prima difesa del titolo europeo Ebu dei pesi leggeri». Pamela alza la voce: "Occasione per crescere»

La calma e la concentrazione che l’hanno sempre distinta accompagnano ancora una voltaNoutcho Sawa verso il prossimo grande impegno. La pugile-infermiera si prepara tornare tra le sedici corde per lavolontaria deldeiEbu conquistato all’Unipol Arena a ottobre, con unquanto mai fondamentale per le ambizioni in programma al palasport dil’11. Avversaria della campionessa bolognese sarà Martina Righi, trentaquattrenne toscana con all’attivo 9 incontri da professionista, con 6 vittorie, due sconfitte e un pari.dovrà difenderà la cintura continentale conquistata nella sua Bologna in trasferta, una decisione annunciata da mesi, frutto dei costi sostenuti negli appuntamenti organizzati dalla Bologninainsieme a Promoche le sono valsi altrettanti titoli.