Lanazione.it - Botte e minacce alla compagna: lei lo denuncia. Scatta il divieto di avvicinamento

Leggi su Lanazione.it

Foligno, 1 marzo 2025 -die comunicazione con la persona offesa, a carico di un 22enne, ritenuto responsabile del delitto di violenza privata,, lesioni personali e danneggiamento nei confronti della ex. Dagli accertamenti investigativi esperiti dai poliziotti di Foligno (coordinati dProcura della Repubblica del Tribunale di Spoleto) è emerso che l’indagato, a causa della estrema gelosia, si era lasciato andare ae aggressioni verbali contro la donna. La vittima aveva dovuto subire anche atti di controllo da parte dell’uomo che, in un episodio, le aveva strappato di mano il telefono per controllare con chi avesse avuto contatti, per poi buttare il cellulare a terra e danneggiarlo con un martello. In un’altra circostanza, era passato dviolenza verbale a quella fisica, perpetrando una vera e propria aggressione e provocandolesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni.