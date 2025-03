Quifinanza.it - Bonus bollette, insorgono le associazioni: “Fondi insufficienti per famiglie e imprese”

Leggi su Quifinanza.it

Il decreto contro il caro-è stato finalmente approvato dal Consiglio dei ministri, ma ledei consumatori non festeggiano. Il provvedimento, che prevede unfino a 500 euro per lecon Isee fino a 9.530 euro e 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro, è stato criticato per la sua scarsa incisività e la durata troppo breve.Federconsumatori ha definito le misuree ha ribadito la necessità di interventi strutturali, anziché l’ennesima soluzione temporanea. Anche altreparlano di una misura-tampone, destinata a esaurirsi entro tre mesi, senza offrire una reale protezione contro l’aumento delle.Cosa prevede il?Il nuovosi articola su due fasce:200 euro per lecon Isee fino a 25mila euro (su richiesta);fino a 500 euro per i nuclei già beneficiari delsociale energia (Isee fino a 9.