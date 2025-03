Notizie.com - Bonus affitto, puoi richiederlo in questo comune: come ottenerlo

Leggi su Notizie.com

Con l’obiettivo di aiutare le famiglie ed i giovani a sostenere le spese dell’, alcuni comuni italiani hanno introdotto dei.Considerato l’aumento dei prezzi degli affitti in Italia, sono state introdotte varie agevolazioni che consentono di alleggerire questa spesa. Oltre aidestinati ai lavoratori e agli studenti, esiste una detrazione fiscale rivolta alle famiglie con un reddito inferiore ai 30.987,41 euro da richiedere in sede di dichiarazione dei redditi.in(Notizie.com)Non solo, alcuni comuni italiani hanno deciso di attivare delle misure per cercare di sostenere i residenti nel pagamento del canone di locazione. Per ottenere questiè necessario rispettare determinati requisiti che variano in base aldi residenza.