Internews24.com - Boninsegna lancia Inzaghi: «Se batte il Napoli può prendere il volo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneRobertosi è espresso sul momento dell’Inter di Simone, che vincendo apuò allungare in classificaRobertoinquadra per La Gazzetta dello Sport la sfida di questa sera trae Inter:– «Simonepuò staccarsi eil, quattro punti sulsarebbe un vantaggio significativo. Viceversa, in caso di sconfitta per i nerazzurri o in caso di pareggio tutto resterebbe praticamente immutato in classifica. Magari poi accadrà come alla mia Inter: nel 1970-71 perdemmo ae io sbagliai un gol clamoroso. Dopo la partita Sandro Mazzola e Giacinto Facchetti fecero una tabella scudetto: la seguimmo, alla fine fu tricolore. Si, anche grazie a quel gol sbagliato!»DECISIVI – «Chi sarà decisivo? Da attaccante non posso che dire la ThuLa.