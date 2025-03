Ilrestodelcarlino.it - Bologna, tensione tra polizia e manifestanti al corteo. Le notizie in diretta

, 1 marzo 2025 – “Contro l'università del precariato“, concentramento dei collettivi al Portico dei Servi in strada Maggiore, a, poi undi protesta per le vie del centro. L'occasione è l'inaugurazione dell'anno accademico dell’Alma Mater di questa mattina in via Castiglione alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. Per la giornata di oggi è stato rafforzato il dispositivo di sicurezza, con le forze dell’ordine che cercheranno di coprire tutto il percorso della manifestazione e l’area nei pressi della cerimonia di inaugurazione.