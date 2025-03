Sololaroma.it - Bologna-Cagliari, il pronostico di Serie A: Under sì, ma Italiano vuole l’Europa

Leggi su Sololaroma.it

27ª giornata diA che sta dando risposte importanti sugli equilibri di questo campionato, ed altre potrebbero arrivare domenica 2 marzo. Dopo il big match scudetto tra Napoli e Inter, in programma sabato, attesa per Milan-Lazio, ma alle 15:00, allo Stadio Dall’Ara, in scena unnel quale Europa e salvezza si mescolano inesorabilmente, per tre punti che entrambe le squadre vogliono portare a casa.Stagione scorsa, alla guida di Thiago Motta, che non sembra più così irripetibile come era facile pensare per i felsinei, che stanno costruendo qualcosa di importante anche quest’anno. La sconfitta di Parma, piuttosto episodica e sfortunata, poteva minare le certezze accumulate nelle ultime settimane dalla squadra di, e invece il 2-1 sul Milan, nel recupero della 9ª giornata diA, lancia ilal 6° posto della classifica, a -3 dalla Lazio e -5 dalla Juventus 4ª, per cercare un incredibile nuova qualificazione in Champions League.