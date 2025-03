Sport.quotidiano.net - Bologna Cagliari: convocati, orario e arbitro

, 1 marzo 2025 – Neanche il tempo di gustarsi a fondo il successo nel recupero contro il Milan, che arriva il, ospite domani alle 15 al Dall’Ara. Riprendere il sesto posto e contro-sorpassare la Fiorentina (ieri vittoriosa 1-0 in anticipo sul Lecce), tenere lontana la Roma e perché no, insidiare la Lazio, che sarà impegnata a San Siro contro il Milan: un tris di obbiettivi da centrare per continuare a respirare aria d’Europa. Ma sarà tutt’altro che una passeggiata contro i sardi di Nicola, affamati di punti per dire addio definitivamente alla zona calda. “Dobbiamo far valere l'atteggiamento – dice Italiano alla vigilia -, tirare fuori quelle qualità che davanti al nostro pubblico possono fare la differenza. Siamo diversi quando giochiamo lontani dal nostro stadio e quando invece siamo in casa, e domani il fattore campo andrà sfruttato.